دي بروينة: كنا نريد إحراز المزيد من الأهداف

لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه سعيد بالفوز على وست هام يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أعرب كيفين دي بروينة لاعب فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على وست هام يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والتي انتهت لصالح السيتزن بهدف مقابل لا شيء.

على الرغم من ذلك يرى دي بروينة أن الفريق كان يجب عليه إحراز المزيد من الأهداف.

وقال اللاعب الدولي البلجيكي في تصريحاته بعد المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، ولكننا لم نسجل أهدافًا كافية، لم نقدم أفضل ما لدينا في المباراة".

كما أضاف لاعب تشيلسي السابق: "أعتقد أن وست هام لم يخلق فرصة واحدة للتسجيل، في أول خمس دقائق كان بالإمكان أن نتقدم بثلاثة أهداف، طوال المباراة خلقنا أكثر من فرصة للتسجيل وفي آخر خمس دقائق فقط كنا نريد تأمين الانتصار".