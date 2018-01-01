دي بروين أم دي بروينه؟ ما النطق الصحيح لصانع ألعاب مانشستر سيتي؟

على الرغم أنه لعب لتشيلسي وتألق في الدوري الألماني قبل عودته للدوري الإنجليزي مجدداً من بوابة مانشستر سيتي، ولكن الجميع لازال يخطئوا في نطق اسمه

أبانوب صفوت

انضم البلجيكي كيفن دي برواين إلى فريق مانشستر سيتي في أغسطس من عام 2015 في صفقة كلفت خزائن الفريق ما يقرب من 75 مليون يورو ليكون ثاني أغلى صفقة انتقال إلى الدوري الإنجليزي آنذاك، ولكن اللاعب أثبت قيمته الكبيرة بالأخص بعد مجئ بيب جوارديولا ليصبح واحداً من أفضل صُناع اللعب في العالم..

بدأ دي براوين مسيرته مع فريق جينك البلجيكي وبسبب موهبته لفت الأنظار بقوة لينجح تشيلسي في التعاقد معه عام 2012 ولكنه لم يحصل على فرصته ليتم إعارته إلى فيردر بريمن وبعد تألقه في الدوري الألماني قرر فولفسبورج شراءه نهائياً واستمر في التطور حتى أعاده مانشستر سيتي إلى إنجلترا مرة آخرى ويصبح حجر أساس مشروع بيب مع الفريق.

في الموسم الماضي قدم دي براوين أفضل له في مسيرته على الإطلاق لينافس وبقوة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي قبل أن يتوج بها المصري محمد صلاح في النهاية.

ما هو النطق الصحيح لاسم كيفن دي بروين 'kevin de bruyne؟

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إذا عُدنا لكتابة اسم صانع ألعاب مانشستر سيتي باللغة الإنجليزية سنجده "kevin de bruyne"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "kevin":

kevin= كيفين

ينطق الاسم الأول للاعب البلجيكي كيفين كما يُنطق باللغة الإنجليزية تماماً دون أي تغيير فيه.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "de bruyne":

de= دي

bruyne = بروينه

بالنسبة للاسم الثاني لصانع ألعاب مانشستر سيتي، فأن الجزء الأول منه وهو de يُنطق دي تماماً مثل الإنجليزية، أما في المقطع الثاني يُنطق حرف u في اللغة البلجيكية بما يشبه o في اللغة الإنجليزية أو حرف "واو "بالعربية وكذلك يُنطق حرف y مثل حرف e في اللغة الإنجليزية وتُكتب "ياء"، أما الحرف الأخير في المقطع الثاني وهو e فهو يُنطق "هاء" في البلجيكية ليكون نطق الاسم الثاني بالكامل هو دي بروينه وليس دي بروين كما يٌشاع.