دييجو سيميوني: توماس بارتي ليس للبيع

مدرب أتليتيكو مدريد دييجو سيميوني يرفض الحديث حول بيع توماس بارتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني إن النجم الغاني توماس بارتي ليس للبيع بأي مقابل خلال الوقت الحالي.

وكانت عدة مصادر صحفية قد زعمت أن أتليتيكو مدريد يفكر في بيع نجمه توماس بارتي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت هذه الأخبار على خلفية أخبار أخرى تشير إلى أن النجم الغاني غير سعيد بدوره الحالي مع الروخيبلانكوس ويبحث عن فرصة تضمن له المشاركة أكثر.

وحول ذلك، قال دييجو سيميوني إن أية أخبار تتحدث عن رحيل محتمل للنجم الشاب توماس بارتي لا أساس لها من الصحة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف سيميوني: "لا يمكن الحديث حول رحيل لاعب لمجرد أنه لا يشارك في كل المباريات، لا يوجد لاعب يشارك في كل المباريات مع فريق ينافس في كل الجبهات"

وتابع: "الجميع سعداء والجميع متطلعون نحو المستقبل، نفكر في ما تبقى في هذا الموسم وفي الموسم المقبل وفي المرحلة المقبلة مع الفريق"

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يذكر أن توماس بارتي كان قد ارتبط اسمه بالرحيل عن أتليتيكو مدريد في الفترة الأخيرة، على أن تكون وجهته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.