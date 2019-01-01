سيميوني: ليمار يمكنه اللعب لمانشستر يونايتد وسيتي

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتيلتيكو مدريد يعرب عن سعادته بأداء لاعبه الفرنسي توماس ليمار أمام خيتافي في الدوري الإسباني وينهال بالمدح عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتيلتيكو مدريد عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريق للفوز بديربي العاصمة المصغر أمام خيتافي بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للروخيبلانكوس وأكد خلالها على امتنانه لكل من توماس ليمار ورودريجيو بسبب المستويات الطيبة التي يقدمها كل منهما مؤخرًا.

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وقال سيميوني: "لقد أعجبني توماس ليمار وما قدمه في مباراة اليوم للغاية، ليس وحده معه أيضًا رودريجو، كلاهما كان عظيمًا في تلك المواجهة".

وأضاف: "أعتقد أنه يتطور، فتوماس لاعبًا رائعًا ويمكنه اللعب لأندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".

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وأكمل: "عندما نتحدث عن توماس ليمار فنحن هنا نتحدث عن لاعب عظيم، أنا حقًا أقوم بتقييم مستواه بشكل عالي للغاية".

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي الشاب الذي انضم لصفوف أتيلتيكو مدريد كان قد سجل هدفين وصنع ثلاثة في مباريات الليجا هذا الموسم مع الروخيبلانكوس.