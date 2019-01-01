ديولوفيو: ظننت أني الأفضل قبل رؤية ميسي

دافع أيضاً عن مواطنه كيبا بعد واقعة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي الأخيرة

كشف جيرارد ديولوفيو جناح نادي واتفورد الإنجليزي، عن تفاصيل بداية مسيرته مع برشلونة بعد الرحيل عن النادي الكتالوني.

الجناح الإسباني حظى بالمباراة الأفضل له في إنجلترا هذا الأسبوع، بعد تسجيل هاتريك في شباك واتفورد بالبريميرليج.

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وفي تصريحات صحفية نشرتها "as" الإسبانية، تحدث ديولوفيو عن مشواره في برشلونة ورؤيته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى.

وقال نجم واتفورد:"ميسي لاعب لا يصدق، ظننت أنني الأفضل قبل رؤية ميسي واستمتاعي بمستواه".

وأضاف:"أتذكر في بعض الأحيان عندما مررت الكرة له بطريقة ضعيفة، كان يستغلها ويسجل منها بشكل لا يصدق".

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وتابع:"استمتعت بوقتي في برشلونة ولعبت مع مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكني لم أحصل على الفرصة الكاملة".

ديولوفيو تطرق للواقعة الأخيرة لمواطنه كيبا، عندما رفض قرار مدربه ماوريسيو ساري بتبديله، في مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وأوضح الإسباني:"عليكم مقابلته هو شخص رائع جداً، ربما كانت لحظة سوء تفاهم مع المدرب".

ويستعد جناح واتفورد لمواجهة صعبة غداً الاربعاء في البريميرليج، عندما يحل فريقه ضيفاً على ليفربول بالجولة الثامنة والعشرين من البطولة.