ديولوفو: أريد اللعب مع مانشستر سيتي

تألق كبير لنجم برشلونة السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جيرارد ديولوفو، نجم واتفورد، عن أمنيته بالانضمام يوماً ما لصفوف متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي والتدرب من جديد مع بيب جوارديولا.

وسبق لديولوفو العمل تحت قيادة جوارديولا وقت بداياته مع برشلونة وتصعيده من فرق الشباب على يد مدرب سيتي الحالي.

وقال ديولوفو في حوار مع "رويترز": "جوارديولا مدرب خاص، أول من عملت معه في برشلونة، شخص ومدرب عظيم وكنت أتمنى أن أحظى بعام كامل تحت قيادته".

وأضاف: "كنت صغيراً ولم أتواجد كثيراً في غرف الملابس معه وقتها، ولكن أنا شاكر للذكريات والفرص التي أعطاها لي".

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وواصل الإسباني: "بالتأكيد أتمنى الانضمام له في مانشستر سيتي، يعجبني لاعبيهم في الجناح كثيراً، يشبهون طريقة لعبي، وأنا أقدم الأفضل مع واتفورد الآن ولكن سأحارب لتحقيق الأمر".

وعن عودته لبرشلونة: "كنت أمر بفترة طيبة مع ميلان ثم عدت ولم أحظى بفرصة كافية، أنا شخص بحاجة للعب باستمرار، في واتفورد لا أشعر بالضغط الذي عشته مع برشلونة ولذا ألعب بثقة أكثر".

ويلعب ديولوفو مع فريقه الحالي واتفورد في مواجهة مانشستر سيتي مساء السبت ضمن البريميرليج.