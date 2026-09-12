دين الموسم الماضي أوقف قطاره وعلى جماهير برشلونة التروي.. فيليبي لويس منحوس في قمة الدوري الفرنسي!

سقط نادي موناكو في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه ستراسبورج في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ورغم ضياع نقطتين ثمينتين فإن كتيبة الإمارة حافظت على وجودها في قمة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط متساوية مع رين، إلا أن النتيجة أوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للمدرب البرازيلي الشاب فيليبي لويس وحرمت فريقه من التحليق وحيدًا في الصدارة.





سوء حظ يضرب فلسفة لويس الدفاعية

المباراة تحولت مبكرًا إلى اختبار قاس لخيارات المدرب، إذ بدأت المتاعب بإصابة مقلقة في الكاحل تعرض لها لاعب الوسط الشاب أنيس صبير عند الدقيقة 22 ليغادر الميدان باكيًا، مما زاد من أزمة الغيابات التي تضرب صفوف الفريق منذ بداية الموسم.

الصدمة الكبرى تجلت مع انطلاق الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 عندما سجل المدافع الجديد ساديبو ساني هدفًا عكسيًا في مرماه برأسية خاطئة إثر ركلة حرة لأصحاب الأرض.

الهدف جسد مفارقة محبطة لمدرب رفع شعار الصلابة الدفاعية منذ وصوله، فإذا بالسلاح الجديد الذي تعاقد معه لترميم الخط الخلفي يسكن الشباك ضد فريقه.

ثأر معلق وهدف ملغي في الرمق الأخير

موناكو رفض الاستسلام لعقدة ملعب دي لا مينو واندفع لرد الدين بعد كابوس الموسم الماضي حين فرط في تقدمه برباعية وخسر بنتيجة خمسة أهداف لأربعة.

الحل جاء عبر مهارة فردية استثنائية من المهاجم الألماني الشاب باريس برونر الذي أطلق قذيفة صاروخية بيمناه من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية العليا للحارس فيليب يورجنسن عند الدقيقة 71.

اشتعلت الدقائق الأخيرة بحثًا عن ريمونتادا مكتملة، وسجل القائد دينيس زكريا هدفًا قاتلًا في الدقيقة 87، غير أن تقنية الفيديو المساعد تدخلت لتلغي الهدف بداعي التسلل، ليظل دين الموسم الماضي معلقًا في رقبة لويس وكتيبته.

درس أوروبي ورسالة لجماهير برشلونة

المعاناة التكتيكية أمام كتلة ستراسبورج الدفاعية المحكمة وعجز موناكو عن إيجاد حلول جماعية في العمق تفرض واقعًا جديدًا على أنصار برشلونة الذين هللوا سريعًا لفكرة قدوم لويس لقيادة ناديهم مستقبلًا عقب رحيل هانزي فليك، بعد التصريح المفبرك المنسوب للبرازيلي.

الكرة الأوروبية بنسقها التكتيكي العالي ومفاجآتها تتطلب نضجًا ومرونة تختلف تمامًا عن الأجواء اللاتينية التي توج فيها بكأس ليبرتادوريس مع فلامنجو، والتعثر الحالي يؤكد أن المدرب البرازيلي لا يزال في مرحلة التكوين وجمع الخبرات القارية، مما يستوجب التروي قبل الحكم على تجربته أو اعتباره جاهزًا لمقاعد الكبار.

بيت القصيد





IMAGO





أثبتت معركة دي لا مينو أن حسم البطولات من الباب الدفاعي مثلما قال لويس في بداية رحلته في موناكو يحتاج إلى ما هو أبعد من الصرامة والقتالية، فالحظ وحده كفيل بإفساد أفضل الخطط الخلفية كما فعل هدف ساني العكسي.

كما أن البقاء في قمة الدوري الفرنسي لن يصمد طويلًا بالاعتماد على شرارات الإبداع الفردي لباريس برونر دون امتلاك حلول هجومية تفكك التكتلات المنظمة.

فيليبي لويس مدرب واعد يملك شخصية كروية جذابة، لكن أمامه الكثير من العمل الشاق لتجاوز نكسات الواقعية الأوروبية وتطوير أدواته قبل أن يتحول إلى خيار جاهز لنخبة أندية العالم.