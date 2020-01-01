دينيس سواريز يهاجم صحيفة إنجليزية بسبب سرقته

النجم الإسباني دينيس سواريز لاعب برشلونة وأرسنال السابق وسيلتا فيجو الحالي يهاجم الصحافة الإنجليزية.

هاجم النجم الإسباني دينيس سواريز لاعب فريق برشلونة ونظيره أرسنال السابق الصحافة الإنجليزية بسبب تناولها لسرقة منزله الأخيرة.

جاء هذا عبر تغريدة نشرها دينيس سواريز وأكد خلالها أن تناول المواضيع الخاصة بنجوم كرة القدم بتلك الطريقة يعد قلة احترام.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أكدت أن منزل اللاعب قد تعرض للاقتحام قبل ساعات ولكن لم يتم سرقة أي شيء من محتوياته وغادروا بعد ذلك.

وعلقت الصحيفة عندما نشرت الخبر عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وكتبت: "صفقة أرسنال الفاشلة دينيس سواريز تعرض منزله للاقتحام عن طريق لصوص لكنهم لم يسرقوا أي شيء بسبب عدم وجود ما يستحق السرقة".

سوق الانتقالات | أفضل 15 صفقة شتوية في التاريخ

وأبدى اللاعب غضبه الكبير على ما كتبته الصحيفة في التعليق على الخبر وكتب في حسابه: "أي نوع من الصحافة ذلك؟ ما تقومون به مؤسف تحلوا ببعض الاحترام".

وكان دينيس سواريز قد انضم لصفوف فريق سيلتا فيجو هذا الصيف قادمًا من برشلونة وبعد لمدة أربعة سنوات مقابل حوالي 14 مليون يورو.

جدير بالذكر أن دينيس سواريز كان قد شارك في 16 مباراة مع سيلتا فيجو هذا الموسم في الدوري الإسباني وسجل هدفًا وصنع اثنان قبل أن يتعرض للإصابة مؤخرًا في الكاحل.