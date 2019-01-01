دينيس سواريز: لا يوجد من يستطيع القيام بما يقوم به ميسي

دينيس سواريز يشيد بليونيل ميسي ويؤكد أنه يقوم بأمور لا يستطيع سواه القيام بها ويؤكد أن أوناي إيمري ساعده بشكل كبير في الفترة التي أمضاها بإشبيلية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني دينيس سواريز نجم برشلونة المعار للأرسنال عن سعادته باللعب لصفوف المدفعجية خلال الموسم الجاري بعد انتقاله في الشتاء الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وتحدث خلالها عن فترته في برشلونة رفقة ميسي وتشافي وإنييستا وغيرهم من النجوم الكبار.

وقال سواريز: "هدفي هنا في أرسنال أن أنجح وأقوم بالأمور كما ينبغي وأن أشعر أنني هام في النادي، في السابق طالما أردت اللعب لبرشلونة".

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وأضاف: "أول موسم تم تصعيدي من الفريق الثاني مع تاتا مارتينو كان هناك تشافي وإنييستا وميسي، لقد كانوا مراجع بالنسبة لي، وعندما شاركتهم نفس الملعب كان ذلك هو الحلم الذي أصبح حقيقة".

وأكمل: "تشاهد ميسي وتؤمن أنه بقدرتك أن تقوم بالأمور كما يقوم هو، لكن يتضح في النهاية أن ما يقوم به يستطيع وحده القيام به، لا يوجد في العالم من يستطيع التصرف مثله بالكرة".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن علاقته السابقة بإيمري: "لقد جعل مني إيمري لاعب كرة قدم، كنت وقتها مجرد موهبة محتملة، لقد ساعدني كثيرًا في الوقت الذي كانت فيه الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لي".