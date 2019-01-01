أونيانجو: منتخب أوغندا جاهز لمفاجأة السنغال بأمم إفريقيا

حارس أوغندا يتحدث عن مواجهة السنغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح دنيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا، بأن منتخب بلاده قادر على مفاجأة السنغال، خلال المباراة التي ستجمع بينهما بكأس أمم إفريقيا.

أنيانجو كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة أوغندا الأخيرة أمام مصر، والتي خسرها منتخب الرافعات بهدفين دون رد.

وكشف أونيانجو عن جاهزيته خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي قال فيها: "أنا جاهز ومستعد للمشاركة مع أوغندا، وأتمنى التوفيق أمام السنغال".

حارس أوغندا تابع: "بالطبع منتخب السنغال يتفوق علينا في المواجهات المباشرة، ولكن هذه المرة نطمح للفوز، وقادرون على تحقيق المفاجأة".

تنظيم وأجواء مثالية في كأس أمم إفريقيا...لكن مشكلًا واحدًا ليس بيد الكاف عكّر صفوها حتى الآن، فما هو؟ 🤔



من رجل دور المجموعات؟ 🤩



🤦‍♂️ومن كان صاحب أكبر سقطة في البطولة حتى الآن؟ pic.twitter.com/qxbdFqnXGe#YallaGoal #يلاجول — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

دينيس أونيانجو أردف: "دائمًا للحظ دورًا في المباريات، قد نصل لمرمى الخصم أكثر من 20 مرة ولا نسجل، وممكن أن نصل مرتين ونسجل".

وأنهى حارس صن داونز الجنوب إفريقي تصريحاته قائلًا: "نضع الخلافات جانبًا حاليًا، والتركيز على المباراة المقبلة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الربع نهائي".

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ويواجه منتخب أوغندا نظيره السنغالي مساء غدٍ الجمعة، في مباراة دور الـ16، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.