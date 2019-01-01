دينيس يرد على شائعات عودته إلى برشلونة

تعرف على موقف دينيس سواريز من العودة لبرشلونة

علّق دينيس سواريز، لاعب أرسنال، على شائعات اقترابه من فسخ تعاقده مع الجانرز والعودة لصفوف برشلونة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ أرسنال لن يفعّل بند أحقية الشراء وقد يتخلى عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ونشر دينيس صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" في تدريبات الجانرز وعلّق عليها بقوله: "دعهم يتحدثون".

اللاعب الدولي الإسباني شارك في ست مباريات كبديل، ليكون مجموع مشاركاته مع الفريق اللندني حتى الآن 95 دقيقة فقط.

. @MedoISC يروي لك كيف وصلت بركة "زيدان" إلى مانشستر يونايتد😇، ثم يقصف إيكاردي "الرجالة اللي مش تمام" وواندا "الستات اللي ملهاش لزمة"🙄 في حلقة جديدة من #يلاجول: https://t.co/p13KrLzrf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

ويمتلك آرسنال حق شراء عقد اللاعب بعد انتهاء الإعارة مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، ولكن وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال يرغب في إعادة اللاعب لبرشلونة بعد انتهاء فترة إعارته، رغم أنه كان قد دربه من قبل في صفوف إشبيلية.

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي وقد لا يرغب في استعادة اللاعب خلال الصييف المقبل.