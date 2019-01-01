دينامو زغرب يرفض عروض يونايتد وإيفرتون وبايرن لضم جناحه

نادي دينامو زغرب الكرواتي يرفض عروضًا من كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون وبايرن ميونخ لضم جناحه داني أولمو

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كشفت تقارير صحفية كرواتية اليوم أن نادي دينامو زغرب كان قد تلقى عرضًا من قبل مانشستر يونايتد للحصول على جناحه داني أولمو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" والتي أكدت أن مانشستر يونايتد لم يكن الطرف الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن نادي إيفرتون الإنجليزي أيضًا أراد الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف وتقدم بعرض للحصول على خدماته.

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ورفض النادي عرض مانشستر يونايتد الذي بلغ ٢٥ مليون يورو، بينما وصله عرض آخر من بايرن ميونخ قيمته ٢٨ مليون يورو رفضه أيضًا.

ويسعى زغرب للحصول على ٣٠ مليون يورو على الأقل هذا الصيف، خاصة بعد ضمان صعودهم لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن النادي الوحيد المهتم باللاعب في الوقت الحالي هو بايرن ميونخ من ضمن الثلاثي، بعدما أغلقت نافذة الانتقالات في إنجلترا.