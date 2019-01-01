ديميرال في تقديمه: إيطاليا أفضل بلد لتعلم الدفاع
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أبدى التركي ميريح ديميرال لاعب يوفنتوس الجديد سعادته بالانضمام إلى ناديه الحالي، وذلك في أعقاب تقديمه اليوم لاعباً للبيانكونيري.
وقال ديميرال:"يوفنتوس يملك بعض اللاعبين الأفضل في العالم، بما فيهم المدافعين، أتمنى أن أصل لأفضل مستوى لأقاتل على مقعد أساسي".
وأضاف:"أريد التعلم من تلك التجربة، أنا ممتن لإيمري تشان على وجه الخصوص، لقد أصبح مثالاً لي في الملعب وخارجه".
وأوضح:"الوجود هنا هو شرف لي، سأحاول أن أكون مثالاً هنا، فهو أفضل بلد لأتعلم منه الدفاع".
وتابع:"في كل موسم هدف يوفنتوس هو الفوز بكل شيء، أنا واثق من تحقيق أشياء عظيمة هنا".
يذكر أن الدولي التركي -21 عاماً- كان قد انتقل ليوفنتوس قادماً من ساسولو هذا الصيف.