ديميرال في تقديمه: إيطاليا أفضل بلد لتعلم الدفاع

يوفي يقدم ديميرال أخيراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى التركي ميريح ديميرال لاعب يوفنتوس الجديد سعادته بالانضمام إلى ناديه الحالي، وذلك في أعقاب تقديمه اليوم لاعباً للبيانكونيري.

وقال ديميرال:"يوفنتوس يملك بعض اللاعبين الأفضل في العالم، بما فيهم المدافعين، أتمنى أن أصل لأفضل مستوى لأقاتل على مقعد أساسي".

وأضاف:"أريد التعلم من تلك التجربة، أنا ممتن لإيمري تشان على وجه الخصوص، لقد أصبح مثالاً لي في الملعب وخارجه".

وأوضح:"الوجود هنا هو شرف لي، سأحاول أن أكون مثالاً هنا، فهو أفضل بلد لأتعلم منه الدفاع".

وتابع:"في كل موسم هدف يوفنتوس هو الفوز بكل شيء، أنا واثق من تحقيق أشياء عظيمة هنا".

يذكر أن الدولي التركي -21 عاماً- كان قد انتقل ليوفنتوس قادماً من ساسولو هذا الصيف.