برباتوف يطالب بمنح سولشار منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل دائم

ديميتار برباتوف يطالب بمنح أولي سولشار منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بشكل دائم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق بالعمل الذي يقوم به أولي سولشار المدير الفني للشياطين الحمر مع الفريق بالفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها برباتوف لصالح صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن الفريق يقدم مستويات رائعة للغاية.

وقال برباتوف: "إذا ما استمر مانشستر يونايتد بذلك الشكل، ولا أرى مانع لذلك أو سبب يوقفهم عن ذلك الأداء، سيكون مركز المدير الفني له بكل تأكيد".

أين هم الآن؟ آخر فريق فاز ببطولة مع ليفربول

وأضاف: "هو يقوم بعمل عظيم، وبنهاية الموسم إذا ما استمر الفريق في تقديم تلك النتائج وذلك الأداء يجب على الإدارة أن تمنحه منصب المدير الفني سواء كانوا ضمن المراكز الأربعة الأولى أم لا".

وأكمل: "أنا متأكد أنه حتى لو لم يمنحه مجلس إدارة مانشستر يونايتد منصب المدير الفني بشكل نهائي سيقوم فريق إنجليزي آخر في البريميرليج بذلك".

وعن مواجهة توتنهام: "سيكون ذلك هو الاختبار الحقيقي الأول له، لكن في وقتًا ما سيتعرض الفريق لخسارة، وسيكون ذلك جيد لأننا سنرى كيف سيتصرف المدير الفني الجديد، الا لو لم يتعرض الفريق لأي خسارة حتى نهاية الموسم وذلك سيكون أمر صعب تصديقه".

توريرا و5 نجوم قدمهم بيسكارا لكرة القدم

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أقال جوزيه مورينيو في منتصف ديسمبر الماضي وأعلن عن تولي سولشار بشكل مؤقت لنهاية الموسم.