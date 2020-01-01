ديمبيلي يقود "دومينو" الأيام الأخيرة من الانتقالات

اللاعب في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

أصبح عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، هو المفتاح الرئيسي لبعض الصفقات، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الساعات القليلة الماضية، شهدت العديد من الأنباء، حول ترحيب برشلونة بالتخلي عن خدمات الجناح الفرنسي بمبلغ يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جدية مع برشلونة، من أجل حسم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

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وأوضحت أن النادي الإنجليزي، يعتبر ديمبيلي هو البديل المناسب، في حالة انتهاء الآمال بشكل حاسم في صفقة جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.

ومن المتوقع أن يستفيد برشلونة كثيراً من رحيل ديمبلي، وذلك بتخفيض فاتورة الأجور المرتفعة، تزامناً مع الأزمة المالية الحالية.

وتأتي الميزة الأهم، وهي باستخدام الأموال القادمة من بيعه، من أجل تمويل صفقة ممفيس ديباي جناح ليون الفرنسي.

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ومن المتوقع أن يتيح رحيل ديمبيلي، الفرصة للمدرب رونالد كومان، لاستخدام أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو الوافد الجديد ترينكاو بشكل أكبر مع ديباي في حالة التعاقد معه.

يذكر أن ديمبيلي انضم لبرشلونة منذ 3 سنوات من بوروسيا دورتموند، في صفقة وصلت قيمتها 130 مليون يورو، لكن مسيرته تأثرت بالإصابات المتكررة.