Primera División

ديمبيلي يغلق الباب "نهائيًا" في وجه باريس سان جيرمان

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رسالة واضحة لباريس سان جيرمان وكبار أوروبا الطامعين في عثمان ديمبيلي
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

 

حافظ وكيل أعمال جناح برشلونة عثمان ديمبيلي، على نشاطه الإعلامي في الساعات الـ24 الأخيرة، للدفاع عن موكله بعد هجوم الصحافة ووسائل الإعلام الإسبانية عليه، وأيضًا لنفي ما يتردد من حين لآخر عن إمكانية استغناء البلو جرانا عنه.

وتعرض الشاب الفرنسي لواحدة من أعنف وأشرس حملات الهجوم عليه، لاتهامه هذه المرة "بالاستهتار" لتعمده إخفاء إصابته عن الطاقم الطبي للبرسا، لكي يسافر إلى السنغال، ما أدى لتفاقم الإصابة، التي على إثرها سيبتعد عن الفريق لمدة لن تقل عن 5 أسابيع.

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وبعد نفي وكيله موسى سيسوكو، صحة ما أثير عن سفر اللاعب إلى السنغال، عاد مرة أخرى بتصريحات جديدة، اختص بها راديو "مونت كارلو"، للرد على ما يُقال عن احتمال دخول عثمان كجزء من صفقة عودة نيمار جونيور إلى برشلونة.

وفي هذا الصدد قال "إنه لا يشعر بالقلق أو التهديد، فقط عندما تكون لاعبًا في برشلونة، فمن المتوقع أن تكون المنافسة قوية، وسواء جاء نيمار أو غيره، فهذا لا يهم، وهو لا يهتم سوى بتطوير نفسه".

وعن مستقبله بعد إصابته السادسة مع برشلونة منذ قدومه من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، قال "تلقينا إشارات من أندية كبرى، لكننا كنا واضحين معهم منذ البداية، وقلت لهم إنه لا يريد المغادرة. ما أستطيع قوله إن الباب مغلق أمام باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر على دراية تامة بنوايانا".

 

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