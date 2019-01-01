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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ديمبيلي يستخدم "تويتر" للرد على المنتقدين

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Getty
ما الذي قاله لاعب برشلونة ردًا على الانتقادات التي يتلقاها؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علّق عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، على الانتقادات الموجهة له بعد الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا رفقة النادي الكتالوني.

ديمبيلي تعرض لإصابة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني قبل أن تتجدد ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحد رواد موقع "تويتر" كتب تغريدة عن أنّ السبب وراء تراجع الحالة البدنية لديمبيلي مؤخرًا هو إقالة طبيب التغذية الخاص به والذي منحه حمية غذائية مفيدة له.

وعلّق الفرنسي على التغريدة بقوله: "أنت لا تعلم أي شيء عن أي شيء".

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وعانى عثمان من عدم الانضباط في سلوكه بداية الموسم الجاري مما جعله يتأخر عن التدريبات ولذلك تم استبعاده أمام ريال بيتيس.

ديمبيلي تألق مؤخرًا وصار أحد أهم الأسماء في كتيبة برشلونة رفقة الثنائي الهجومي لويس سواريز وليونيل ميسي.

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