ديمبيلي يتوعد دورتموند في "كامب نو" ويبعث رسالة لمشجعي برشلونة

الشاب الفرنسي ينتظر فريقه القديم بفارغ الصبر

تعهد جناح برشلونة عثمان ديمبلي ببذل كل ما في وسعه، لتعويض ما فاته في بداية الموسم والفترات الأخرى الطويلة التي غاب خلالها عن البلو جرانا بداعي الإصابات.

وقال لاعب منتخب فرنسا في مقابلة مع صحيفة "سبورت" المقربة من النادي "لدينا سلسلة من المباريات الهامة جدًا الأسبوع المُقبل. أولاً سنكون على موعد صعب مع بوروسيا دورتموند، وينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد لهذه المباراة المثيرة".

وأضاف "علينا تحقيق الفوز على بوروسيا ثم أتلتيكو مدريد، ضروري أن نفوز لأنها أهم مباريات في النصف الأول من الموسم، وبدعم جماهيرنا، نأمل في الحصول على الثلاث نقاط لنذهب إلى إنتر بدون قلق".

وعن استعداده لمواجهة فريقه السابق، قال "بالطبع ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي. لا يزال لدي زملاء سابقين في دورتموند، وسنكون منافسين في مباراة الأربعاء".

وتابع "لكن بعد المباراة لا شيء سيتغير، لقد غادرت النادي منذ ثلاث سنوات ولم أراهم منذ ذلك الحين، لذلك ستكون مباراة عاطفية، وسأكون سعيدًا برؤيتهم واللعب ضدهم".

وفي رده على سؤال حول أبرز ما يميز أسود الفيستيفاليا، فأجاب "الفريق على نفس مستوى الأندية الكبرى، يلعبون كفريق واحد ويريدون الفوز في كل مباراة، خاصة مثل هذه المباريات الهامة، سيأتون للعب بكثافة كبيرة، لكن كامب نو سيكون في انتظارهم".

وفيما يخص لعنة الإصابات التي بالكاد لا تفارقه منذ قدومه من "سيجنال ايدونا بارك" في صيف 2017، قال "كانت الأمور تسير على ما يرام في الجولة الصيفية، بعدها أصبت وابتعدت عن الفرق لمدة شهر، ثم واجهت بعض المشاكل الجسدية، أما الآن. فأقاتل لأستعيد مكاني مرة أخرى، خاصة في وجود هذا الكم الهائل من المهاجمين الجيدين".

وسيخوض برشلونة سهرة الأربعاء وهو في صدارة مجموعة الموت السادسة بثماني نقاط، بفارق نقطة عن ضيفه الألماني وأربعة عن إنتر الذي سيواجه سلافيا براج في نفس التوقيت.