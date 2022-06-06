ديمبيلي مفتاح وصول دي ماريا إلى برشلونة!

دي ماريا يرغب في العودة إلى إسبانيا عبر بوابة برشلونة

يستمر الحديث عن مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان السابق، بعد أن أكد رحيله عن "حديقة الأمراء" في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يُجدد النادي الباريسي عقد لاعبه الأرجنتيني والذي من المُقرر أن ينتهي 30 يونيو 2022، لذلك سيكون صفقة مجانية بنهاية الشهر الجاري.

وارتبط دي ماريا بالانتقال إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بصفقة انتقال حر، ولكن الراتب السنوي الذي طلبه نجم منتخب الأرجنتيني يُعيق إتمام الصفقة لصالح السيدة العجوز.

طلب دي ماريا الحصول على 9 ملايين يورو كراتب سنوي في يوفنتوس، بينما وصل عرض النادي الإيطالي إلى 7.5 مليون يورو.

دي ماريا يؤجل حسم انتقاله إلى يوفنتوس بسبب برشلونة

بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي ماريا قرر تأجيل حسم مستقبله بالانتقال إلى يوفنتوس في ميركاتو الصيف بسبب برشلونة، حيث يرغب في معرفة ما سيحدث في مفاوضات البارسا وعثمان ديمبيلي قبل اتخاذ القرار.

ومن المُفترض أن ينتهي عقد عثمان ديمبيلي في 30 يونيو 2022 هو الآخر، ويُواجه مجلس إدارة الفريق الكتالوني فشلاً ذريعاً في محاولة الحفاظ على خدمات اللاعب الفرنسي وتمديد عقده، ليقترب من الرحيل مجاناً عن كامب نو.

ويُفضل برشلونة التعاقد مع رافينيا دياز نجم ليدز يونايتد عن ضم دي ماريا مجاناً بسبب بلوغه من العمر 34 عاماً، ولكن هناك عقبات في صفقة لاعب المنتخب البرازيلي بسبب المطالب المادية الصعبة التي يطلبها ليدز بالحصول على 55 مليون يورو في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة للبارسا مؤخراً.

واختتمت الصحيفة في تقريرها أن دي ماريا قد يعود على طاولة الفريق الكتالوني حال فشل النادي في تجديد عقد عثمان ديمبيلي والحصول على رافينيا دياز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مما جعل لاعب منتخب الأرجنتين يؤجل حسم قراره بشأن مستقبله.

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