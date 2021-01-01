ديمبيلي: مباراة 6-1 ستبقى خالدة، وميسي لن يتكرر في تاريخ الكرة!

عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة يتحدث عن المواجهة الصعبة ضد باريس سان جيرمان ويؤكد على أفضلية ميسي التاريخية على كل اللاعبين.

أكد عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في حوار صحفي مع الموقع الرسمي للفريق، وتطرق خلاله للعديد من الأمور على رأسها اللعب بجوار ليونيل ميسي وحالة برشلونة الحالية.

وقال ديمبيلي: "مباراة الـ 6-1 أمام باريس سان جيرمان ستظل عالقة في أذهان جماهير برشلونة، بالأخص أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالخسارة برباعية نظيفة".

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وأضاف: "من الصعب العودة في النتيجة أمام واحد من أفضل فرق أوروبا، لكن برشلونة نجح في ذلك بفضل المجموعة الرائعة من اللاعبين الكبار مثل نيمار وميسي وإنييستا، أعتقد أن تلك المواجهة ستبقى محفورة في تاريخ الكرة".

وأكمل: "المباراة ستكون صعبة، نحن ندرك قيمة الخصم، هم وصيف دوري أبطال أوروبا، وأحد المرشحين للحصول على اللقب، وسيلعبوا اللقاء على اعتبار أنه لقاء ثأري في ظل كل ذلك الحديث الإعلامي عن مواجهة الستة أهداف".

وأردف: "منذ أن أتيت لبرشلونة تغيرت الكثير من الأمور في طريقتي، عندما جئت كنت هشًا للغاية، وقام المعدين البدنيين بالكثير من العمل معي".

وعن حالة النادي الكتالوني قال: "الفريق في حالة جيدة على المستوى البدني، والكل سعيد وكومان يدير برشلونة بشكل جيد والجميع سعيد بما يقوم به، دعونا نرى إلى أين سنصل بنهاية الموسم".

وتطرق للحديث عن ميسي: "هو عبقري، الجميع يعرف ذلك، الأفضل في التاريخ، لقد كان ملهمي أثناء طفولتي، ومن الشرف اللعب بجواره، فهو يجعل كل الأمور سهلة، ويعطيني أفضل التمريرات، لن يتكرر في تاريخ الكرة".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقام مساء الثلاثاء على أن يقام لقاء العودة في باريس في الثامن من مارس.