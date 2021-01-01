ديمبيلي: عانيت من الضعف في أول ثلاث سنوات وتطورت ببرشلونة!

عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة يؤكد على تحسنه في صفوف الفريق الكتالوني.

أكد عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة على تحسنه على المستوى البدني بشكل واضح في الأشهر القليلة الماضية مما ساهم في تطوره مع النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع "تيليفوت" وأكد خلالها إنه يواجه المشاكل التي يعاني منها بابتسامة حتى يتجاوزها.

وقال ديمبيلي: "أردت أن أعمل كثيرًا لأقدم كل ما لدي داخل الملعب، وبصراحة كنت ضعيفًا منذ عام 2017، لكنني تغيرت على المستوى البدني".

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وأضاف: "هذا العام تطورت كثيرًا، وبدأت أكون أساسيًا في برشلونة، وطريقة تدربي مع الفريق اختلفت، وأتحضر للمباريات بشكل جديد".

وأردف: "أشعر بالكثير من الرضا في حياتي، حتى عندما كنت أعاني من تلك المشاكل البدنية لمدة ثلاث سنوات، لكن هذه هي الحياة، يجب أن تأخذها بابتسامة".

وعانى ديمبيلي على مستوى الإصابات بشكل واضح في أول ثلاث أعوام له مع برشلونة قبل أن يتحسن الوضع قليلًا بالنسبة له مؤخرًا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد شارك مع برشلونة في 34 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، وسجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة.