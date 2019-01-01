فيدال: ديمبيلي ارتكب بعض الأخطاء الواردة في عمره

التشيلي يدعم زميله الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة عن أزمات زميله عثمان ديمبيلي، والتي وصفها بالأخطاء الصغيرة.

وقال فيدال في حواره مع صحيفة سبورت الكتالونية:"ديمبيليه يعلم أنه ارتكب بعض الأخطاء الصغيرة".

وأضاف:"نحن جميعاً نرتكب هذا النوع من الاخطاء حين نكون صغاراً".

وأوضح:"إنه يعلم بالفعل أنه يلعب في أفضل أندية العالم".

وكان ديمبيلي قد واجه بعض المشاكل بسبب تأخره على التدريبات، كما تم طرده في اللقاء الأخير ضد إشبيلية عقب حديثه لحكم اللقاء اعتراضاً على طرد زميله رونالد أروخو.