"ديمبيلي يعاني من مشكلة خطيرة" .. ثنائي باريس سان جيرمان يزيد معاناة لويس إنريكي بعد صدمة كفاراتسخيليا

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طغت قائمة الإصابات الكارثية على الأداء المذهل الذي قدمه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك في أعقاب فوزه الأخير 4-2 على برشلونة. ويواجه لويس إنريكي معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة، حيث أصبح ثلاثة لاعبين أساسيين غير متاحين الآن لخوض سلسلة مباريات حاسمة.

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ثلاث إصابات تهز ملعب «بارك دي برانس»

يواجه باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، عواقب مباراته المثيرة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، حيث أكد النادي تعرضه لسلسلة من الانتكاسات الكبيرة على الصعيد البدني. ورغم أن النتيجة على أرض الملعب كانت إيجابية، إلا أن غرفة العلاج في ملعب بارك دي برانس أصبحت مكتظة بالطاقم الطبي.

وتعد حالة الجناح عثمان ديمبيلي محبطة بشكل خاص نظراً لأهميته في انسيابية هجوم الفريق هذا الموسم. فقد اضطر اللاعب السابق في برشلونة إلى مغادرة الملعب بعد 19 دقيقة فقط من بدء المباراة، وهو يمسك بساقه اليسرى في حالة من الألم الواضح. وأشارت التقييمات الطبية الأولية إلى وجود مشكلة خطيرة ستمنعه من المشاركة في المستقبل القريب، حيث تشير التقارير إلى أن ديمبيلي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وفقًا لصحيفة«لو باريزيان». ويأتي هذا الغياب في وقت حرج، حيث يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارته لقائمة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي وماركينيوس سيغيبان لعدة أسابيع

ومما يزيد من المخاوف الدفاعية، أن القائد ماركينيوس سيخضع هو الآخر لفترة نقاهة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال نفس المباراة الأوروبية. لطالما كان هذا اللاعب البرازيلي الركيزة الأساسية لخط دفاع باريس سان جيرمان، وغيابه يترك فراغاً قيادياً سيجد لويس إنريكي صعوبة في سده.

وأكد النادي أن المدافع سيغيب عن الملاعب لـ«بضعة أسابيع»، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الغائبين التي تهدد بتعطيل زخم الفريق خلال جدول مباريات الخريف المزدحم. والتوقيت أبعد ما يكون عن المثالية، حيث يستعد العملاق الباريسي لمواجهة تحديات محلية وقارية ذات أهمية كبيرة.

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بالنسبة لديمبيلي، تشكل الإصابة أيضًا ضربة قوية لطموحاته الدولية. كان من المتوقع أن يلعب المهاجم الفرنسي دورًا رئيسيًّا في مباريات المنتخب الوطنية المقبلة، لكن إصابته في الفخذ قد تحرمه من المشاركة في فترة التوقف الدولية المقبلة. ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، تتزايد الشكوك حول جاهزيته للعب مع المنتخب الفرنسي، حيث أصبح غيابه عن التشكيلة احتمالًا حقيقيًّا الآن. وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان قد استبعد، حسبما ورد، حدوث مضاعفات أكثر خطورة وطويلة الأمد، إلا أن إصابته لا تزال تمثل انتكاسة كبيرة للنادي، مما يجبر الجهاز الفني على استكشاف خيارات بديلة في الثلث الأخير من الملعب.





كفاراتسخيليا يغيب حتى نهاية الموسم

ومع ذلك، فإن الأخبار الأكثر إثارة للقلق تتعلق بخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي من المرجح أن يغيب عن بقية موسم 2026-27. وتعرض اللاعب الدولي الجورجي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي إثر اصطدام في الدقيقة 59 من مباراة برشلونة. وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا أكد فيه خطورة الإصابة، جاء فيه: «بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال مباراة الأمس ضد نادي برشلونة، سيخضع كفاراتسخيليا لعملية جراحية في الأيام المقبلة».

ولم يحدد النادي موعدًا رسميًا لعودته، لكن مثل هذه الإصابات تتطلب عادةً ما لا يقل عن تسعة أشهر من إعادة التأهيل. وقد لجأ اللاعب نفسه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه الشديد إزاء هذا الوضع، وكشف عن الأثر النفسي الذي خلفته الإصابة. وكتب كفاراتسخيليا على إنستجرام: «لم يمر وقت طويل، لكن فكرة واحدة لا تزال تدور في ذهني: لماذا أنا؟ لم أبخل أبدًا بأي جهد».