ديمبيلي: أتمنى انضمام لاعب ريال مدريد لبرشلونة، ورحيل بنزيما ضربة قوية!

ماذا قال عثمان ديمبيلي عن بنزيما ومبابي؟

تحدث عثمان ديمبيلي، نجم فريق برشلونة عن رحيل اللاعب كريم بنزيما من صفوف ريال مدريد والكثير من الأمور الأخرى.

وعلق ديمبيلي خلال لقائه مع صحفية "ماركا" الإسبانية على فوزه مع برشلونة ببطولة الدوري هذا الموسم قائلًا: " أردنا الفوز بهذا اللقب ولم نرغب في تفويت أي نقطة تسمح لريال مدريد بالاقتراب كنا مصممين على الفوز بالبطولة، ريال مدريد دائمًا منافس صعب للغاية يقاتل من أجل جميع الألقاب".

وأجاب على سؤال رأيه في رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد: "بدون بنزيما يخسر ريال مدريد الكثير لأنه لاعب رائع ومتوج بالكرة الذهبية، ريال مدريد بدون كريم ليس هو نفسه وستكون خسارة مهمة للغاية وكذلك من أجل الدوري، لأنه لاعب كرة قدم يسجل العديد من الأهداف ويمرر التمريرات الحاسمة فهو لاعب استثنائي".

وبخصوص مستقبل مبابي وإمكانية لعبه مع ريال مدريد؟ قال نجم برشلونة: " لا أعرف دعونا نرى ما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة لا أعرف ما إذا كان سيغادر باريس سان جيرمان، لا نعرف ما إذا كان مبابي سيلعب باللون الأبيض أم لا".

واختار ديمبيلي لاعب واحد من ريال مدريد يريده أن ينتقل لبرشلونة وهو لوكا مودريتش.