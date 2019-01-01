ديمبلي هدف مانشستر يونايتد لتعزيز الهجوم في ميركاتو الصيف

مهاجم أولمبيك ليون موسى ديمبلي على رادار مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

يسعى نادي مانشستر يونايتد في دعم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالتعاقد مع لاعب فريق أولمبيك ليون موسى ديمبلي.

وكان ديمبلي اللاعب السابق لفريق سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي قد أحرز هذا الموسم 17 هدفًا لفريقه أولمبيك ليون الفرنسي، من ضمنهم 12 هدفًا في الدوري الفرنسي "ليج 1"، وذلك بعد مسيرة رائعة مع سيلتيك خاض فيها 94 مباراة سجل فيهم 51 هدفًا.

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تألق ديمبلي جذب أنظارنادي مانشستر يونايتد في متابعة اللاعب والتفكير في التعاقد معه، بجانب وجود اهتمام من نادي آرسنال الإنجليزي الذي ينافس الشياطين الحُمر على الظفر بخدمات مهاجم أولمبيك ليون.

ولم يسبق لديمبلي تمثيل منتخب بلاده الأول (فرنسا) حتى الآن حيث شارك في 20 مباراة مع منتخب تحت 21 عامًا، وسجل معهم 11 هدفًا مما يعني وجود سجل تهديفي مميز للاعب صاحب ال22 عامًا.