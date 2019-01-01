ديمبلي - لاعب برشلونة الوحيد الذي سجل في جميع البطولات

بعد تسجيله في مرمى ليفانتي أصبح عثمان ديمبلي اللاعب الوحيد الذي سجل لبرشلونة في جميع البطولات

سجل عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، في مرمى ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لديمبلي في كأس الملك ليصبح اللاعب الوحيد لبرشلونة الذي يسجل في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ديمبلي أحرز هدف فوز النادي الكتالوني على إشبيلية في السوبر الإسباني كما أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا و7 أهداف في الدوري الإسباني.

ولم يحرز أي لاعب للبلوجرانا في جميع المنافسات خلال الموسم الجاري سوى ديمبلي، ويستطيع جيرارد بيكيه أن ينضم له إن أحرز في الكوبا.

بيكيه لديه 3 أهداف في الليجا وهدف في دوري أبطال أوروبا بجانب هدف في السوبر الإسباني.

أصبح من الواضح أن النادي الملكي الآن يقوم ببناء فريقًا للمستقبل وللمدى البعيد فهل يقوم بالاستغناء عن مدافعه 🤔 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

وفي موسم 2008-2009 كان بيدرو رودريجيز أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 6 بطولات مختلفة خلال عاماً واحداً، كما كرر ليونيل ميسي هذا الإنجاز في موسم 2014-2015.

وفي ريال مدريد سجل سيرجيو راموس وكريم بنزيما في الدوري وكأس الملك والسوبر الأوروبي وكذلك كأس العالم للأندية.