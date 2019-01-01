ديل بييرو يشيد جريزمان وكريستيانو رونالدو يعلق على اقتراب مارسيلو من يوفنتوس

تعرف على تصريحات ديل بييرو قبل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أشاد أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، بهداف البيانكونيري، كريستيانو رونالدو، ومهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان كما تحدث عن إمكانية التعاقد مع مارسيلو.

أتلتيكو مدريد يستقبل يوفنتوس مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أسطورة البيانكونيري في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "صراحة لم أتوقع أبدًا أن يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وينضم ليوفنتوس، ومنذ سنوات كنت أتحدث مع الأمر على أنّه مزحة لم أتخيل أن تتحول لنبوءة"

وتابع: "لا يمكن تقييم قرار ريال مدريد بالتخلي عن رونالدو، ولكن أحيانًا يضطر كل فريق لاتخاذ قرارات صعبة. صاروخ ماديرا جاء لتحدي جديد وبطولة مختلفة ويرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس".

ديل بييرو أكد أنّ رونالدو أثبت نفسه في إيطاليا بأول موسم ونجح في تحقيق أرقام قياسية صمدت لسنوات، إلا أنّه أوضح أنّ السيري آ تغير عما كان عليه منذ 10 أو 15 عامًا.

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وأردف: "أعتقد أنّ مواجهة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة، وأتوقعها مباراة تكتيكية بين مدربين كبار. أليجري ودييجو سيميوني يواجهان ذات الانتقادات بالميل للعب الدفاعي لكنهما يمتلكان أفكار عظيمة".

صاحب الـ 44 عامًا أشاد بأنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو بقوله: "لا أحب مقارنته مع ميسي وكريستيانو رونالدو ولكنّه يتطور بصورة رائعة وأصبح الأفضل في فريقه ومنتخب فرنسا، ويجب أن نشيد بالروخي بلانكوس بسبب نجاحهم في الحفاظ عليه وكذلك باقي المواهب".

واختتم ضاحكًا: "انضمام إيسكو ومارسيليو ليوفنتوس؟ أنا سعيد للغاية بهذه الشائعات إنها جميلة".

كريستيانو رونالدو يعود لمواجهة أتلتيكو بذكريات ديربي مدريد.