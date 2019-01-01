ديل بييرو: ميسي أبدع أمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس عانى ضد أياكس

تعرف على تصريحات ديل بييرو بعد خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

أشاد أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، بمستوى ليونيل ميسي ضد مانشستر يونايتد كاشفًا عن أسباب تراجع مستوى البيانكونيري أمام أياكس.

برشلونة انتصر برباعية نظيفة مجموع المباراتين أمام مانشستر يونايتد ، بينما ودّع يوفنتوس أمام أياكس.

وقال ديل بييرو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "يوفنتوس أصبح أفضل على مستوى التشكيل عن الأعوام السابقة وأظهر ذلك في مباريات الدوري الإيطالي ولكن في الأدوار الإقصائية من التشامبيونزليج لم يكن كذلك".

وتابع: "الفريق لم يقدم مباريات جيدة أوروبيًا سوى في لقاء العودة ضد أتلتيكو مدريد، وحتى أمام الروخي بلانكوس في الذهاب كان سيئًا. الفوز بالدوري الإيطالي فقط ليس كافيًا".

أشبال أياكس أطاحوا بحامل اللقب والمرشح الأقوى للبطولة 👏

يا له من فريق 💪



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/hzGJlt4Du0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

ديل بييرو أشار إلى أنّ يوفنتوس سمح لأياكس بامتلاك الحرية الكاملة للعب وتمرير الكرات وبالأخص في الشوط الثاني مشيرًا إلى تراجع واضح عن لقاء الذهاب وتأثير كبير لغياب دوجلاس كوستا وجورجيو كيلليني.

واختتم: "ليونيل ميسي قدّم مباراة رائعة هناك في برشلونة ضد مانشستر يونايتد، إنّه يمتلك كل شيء السرعة والمهارة والقدرة على الحسم ولا يوجد كلمات تعبر عما يقدمه. هدفيه ضد دي خيا لا يصدقان".

جدير بالذكر أنّ ميسي سجل هدفين ضد مانشستر يونايتد ليحافظ على صدارة هدافي التشامبيونزليج بواقع 10 أهداف.