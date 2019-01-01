ديل بييرو: عودة زيدان فاجئتني وميسي قد ينجح في إيطاليا

تعرف على تصريحات ديل بييرو حول كريستيانو رونالدو وزيدان وميسي

تحدث أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، حول كريستيانو رونالدو، مهاجم البيانكونيري، وليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخين وعودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد.

يوفنتوس تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء أتلتيكو مدريد بالفوز بثلاثية في الإياب والعودة من هزيمة بهدفين نظيفين.

وقال ديل بييرو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "عودة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد لم تكن مفاجأة بالنسبة لي لأنني أعرف الفريق بصورة جيدة. الأمر لم يكن سهلًا وخاصة أنّ مباراة الذهاب لم نكن الأفضل لكن تحقيقه كان واردًا".

وتابع: "يوفنتوس جهّز المباراة بصورة مميزة ولعب على نقاط ضعف كتيبة دييجو سيميوني".

بطل التشامبيونزليج 1996 أشاد باستخدام التقنية في كرة القدم مشيرًا إلى دورها الهام في عدم احتساب ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد وإلغاء هدف لألفارو موراتا وكذلك احتساب هدف كريستيانو رونالدو.

وأردف: "كريستيانو رونالدو جاء لأجل هذه المباريات ومن الطبيعي التعرض للانتقادات حينما لا يسجل لكنّه دائمًا يرد على الأمر في الميدان ويحرز أهدافًا كثيرة في مباريات هامة".

وواصل: "لو خسر يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري فهذا لا يسمى فشلًا، لأن الهدف من المشروع تحقيق التشامبيونزليج بوجود رونالدو وعقده يمتد لأربع سنوات. لدينا فرصة كبيرة في الفترة المقبلة".

ديل بييرو أشاد بمدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مؤكدًا أنّ ما حققه مع برشلونة كان فريدًا ما نوعه وحاول تكرار الإنجاز في بايرن ميونخ ولكنّه لم يحصد دوري أبطال أوروبا ويقدم فترة مميزة مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنّ مواجهته المحتملة في نصف نهائي التشامبيونزليج ستكون ممتعة.

متمرد ينضم لفريق ثائر



مع هذا التألق، وجد كرويف عرضًا من إسبانيا في 1973 وبالتحديد من ريال مدريد، وافق عليه أياكس، لكنّه عاد وتمرد.



رفض كرويف الانتقال لريال مدريد مقررًا الانضمام لمنافسه التقليدي نادي برشلونة بصفقة بلغت 6 مليون يورو، ويصبح أغلى لاعب في التاريخ وقتها ✔️ pic.twitter.com/UkYLtVYk7U — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وحول إمكانية انضمام ليونيل ميسي لفريق في إيطاليا صرّح: "يستطيع اللعب أينما شاء وقتما شاء فهو لاعب لديه مواصفات البطل وقادر على قيادة أي فريق للإنجازات".

واختتم: "تفاجئت بعودة زيدان السريعة لريال مدريد وكنّه مدرب جيد وحقق إنجازات خيالية من قبل ويعرف ماذا يفعل, لن أتحدث عن إمكانية قيادته ليوفنتوس لأنّنا بالفعل نمتلك مدربًا مميزًا".

زيدان انتصر في أول مباراة له بالولاية الثانية على سيلتا فيجو وهو الفوز الأول في سانتياجو برنابيو بعد 4 هزائم متتالية.