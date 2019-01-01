ديل بوسكي يقارن بين ميسي وكريستيانو رونالدو ويمدح بيكيه

تعرف على تصريحات ديل بوسكي حول ميسي وكريستيانو رونالدو وبيكيه

قارن فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا ، بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، كما كشف حظوظ ريال مدريد في الموسم الجاري.

ديل بوسكي سبق ودرّب ريال مدريد وحقق معهم دوري أبطال أوروبا في 2000 و2002 قبل الرحيل عن الفريق.

وقال ديل بوسكي في حوار مع إذاعة "راك 1": "برشلونة يمتلك أفضلية على ريال مدريد في الدوري الإسباني، ولكن البلانكوس أحياء في الكأس ودوري أبطال أوروبا، وفي الليجا المنافسة صعبة بوجود أتلتيكو مدريد أيضًا".

وتابع: "ميسي يلعب بالصورة المطلوبة ولا يرتكب خطأ، في العادي هو مبهر للغاية ويمتلك إمكانيات فردية من نوعها وتشعر وكأنه يلعب بأريحية دون ضغوط. كريستيانو رونالدو أيضًا يمتلك قدرات كبيرة وهداف ولكني أختار ليو".

بطل كأس العالم 2010 أشار إلى أنّ رونالدو كان يؤمّن الأهداف لريال مدريد والآن الأمر أصعب مشيرًا إلى أنّ جاريث بيل لاعب مميز حينما يكون في أفضل أحواله وأن كريم بنزيما لديه إمكانيات عالية رغم كثرة الانتقادات".

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وحول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR أشار ديل بوسكي إلى أنّ الهدف منها تقليل الأخطاء وساعدت الحكام على عدم التسرع في القرارات والعدالة، موضحًا أنّ من يكره التكنولوجيا لا يحب كرة القدم".

وأردف: "جيرارد بيكيه لاعب محترف على أعلى مستوى، وكان يدافع باستماتة عن ألوان منتخب إسبانيا ولم يقصر أبدًا مع بلاده وكنت دائمًا أفضل وجوده معنا".

واختتم: "لا أود الحديث عن أزمة كتالونيا والرغبة في الانفصال ولكني أرى أن الجميع واحد، لقد وٌلدت في سالامانكا وغيري وُلد في جيرونا ولكن في الأخير نحن في بلد واحد. علينا فقط فصل كرة القدم عن السياسة والاستمتاع باللعبة".

بيكيه أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء كأس العالم الأخيرة في روسيا بسبب صافرات الاستهجان المستمرة ضده لتأييده انفصال كتالونيا عن المملكة الإسبانية.