ديل بوسكي: ميسي أم مارادونا؟ لم أشاهد مثل ليونيل قط

فيسينتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لريال مدريد يؤكد أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأعظم في التاريخ.

أشاد فيسينتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا ولريال مدريد بالأرجنتيني لليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، وأكد خلالها أن ميسي تفوق منذ سنوات على نظيره دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين.

وقال ديل بوسكي: "ميسي لاعب من الشارع، ولديه رؤية عظيمة للعبة كرة القدم، وقدرة كبيرة على السيطرة والمراوغة لم أشاهدها مع أي لاعب آخر حتى يومنا هذا".

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وأضاف: "هو يقوم بذلك في الأوقات التي يحتاج فيها للقيام بالمراوغة فقط، بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم".

وأكمل: "في بدايته كان مجرد خليفة رائع لدييجو أرماندو مارادونا، لكنني أعتقد أنه تجاوز أستاذه بالفعل في السنوات الماضية".

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وأنهى تصريحاته: "بالنسبة لي ليونيل ميسي هو اللاعب الأعظم على مر التاريخ، ربما يعارضني بعضهم لكن ذلك هو رأيي".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتحضر في الوقت الحالي لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة ضد بايرن ميونخ في لشبونة.