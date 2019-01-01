ديل بوسكي مندهش من غياب أسينسيو ورودري عن منتخب إسبانيا للشباب

تعرف على تصريحات ديل بوسكي حول

عبّر فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، عن دهشته من غياب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، ورودريجو هيرنانديز، صفقة مانشستر سيتي الجديدة، عن اللاروخا للشباب.

منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا حقق بطولة أمم أوروبا للشباب بعد الفوز على ألمانيا في النهائي.

وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "شعرت بحزن كبير بسبب غياب ماركو أسينسيو ورودريجو هيرنانديز عن منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا".

وتابع: "الثنائي يمتلك إمكانيات رائعة ولديه القدرة على تقديم الكثير. أعلم أنّ غيابهما ليس خطئهما ولكنّه أمر أحزنني للغاية".

مدرب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010 شدد على ضرورة منح اللاعبين فرصة للتدرج في الفئات العمرية الصغيرة مع المنتخبات موضحًا أنّه لو أنّ الثنائي من كتالونيا لانضما إلى منتخب المقاطعة من فترة الطفولة.

واختتم: "نمتلك أسماء مميزة في بلادنا وعلى الجميع أن يحظى بفرص مع المنتخبات الوطنية بغض النظر عن محل الميلاد".

جدير بالذكر أنّ ديل بوسكي حقق بطولة كأس العالم وأمم أوروبا مع المنتخب الإسباني قبل رحيله في 2016 عقب الخروج من اليورو.