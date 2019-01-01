ديلي بليند يعادل رقم والده في دوري الأبطال

ديلي بليند يعادل رقم والده في عدد المباريات في دوري أبطال أوروبا مع أياكس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عادل الدولي الهولندي ديلي بليند رقم والده داني بليند فيما يخص المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع نادي أياكس.

وسيشارك المدافع الهولندي رفقة أياكس أساسيًا في مواجهة توتنهام الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف آرينا.

وبمشاركته أساسيًا اليوم، يصل ديلي بليند إلى المباراة رقم 26 له في دوري أبطال أوروبا بقميص نادي أياكس أمستردام.

26 - Daley Blind is set to play his 26th game for @AFCAjax, equaling Danny Blind’s tally for the club. Successor. pic.twitter.com/HjMGahkTLg

— OptaJohan (@OptaJohan) ٨ مايو ٢٠١٩

ويعد هذا الرقم هو نفسه الذي حققه والده داني بليند الذي لعب لأياكس ومنتخب هولندا في ثمانينات القرن الماضي.

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يذكر أن توتنهام قد خسر ذهابًا من أياكس أمستردام على ملعبه الجديد في لندن بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب فان دي بيك.