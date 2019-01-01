ديلي ألي: أشعر بقمة عطائي في الوقت الحالي

شرح أسباب نقص معدله التهديفي في الفترة الأخيرة

أبدى ديلي ألي لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، تطلعه للتحسن بشكل أكبر من ناحية الإنتاجية خلال الموسم القادم.

الدولي الإنجليزي حظى بمستوى مميز جداً في ثاني مواسمه مع سبيرز، حيث ساهم في 35 هدف مع الفريق كتسجيل وصناعة.

معدل ألي انخفض بشكل كبير الموسم الماضي، لتأثر اللاعب بالعديد من الإصابات التي عانى منها.

وقال ألي في تصريحات صحفية:"الناس بدأت تنظر لي من الناحية الرقمية بشكل مختلف بعد اول موسمين لعبتهم مع توتنهام".

وأضاف:"كلاعب وسط لا أعتقد أن تسجيل الأهداف هو العنصر الوحيد بالنسبة لي، لدينا أيضاً بعض العمل الدفاعي وخلق المساحات لباقي اللاعبين".

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وتابع:"أقوم بالعديد من المهام الدفاعية، ربما يتسبب ذلك في نقص عدد اهدافي المسجلة والمصنوعة، لكني أتعلم كل يوم وأشعر بالكمال أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن ألي ساهم في 15 هدف فقط مع توتنهام الموسم الماضي، لغيابه عن معظم مباريات الفريق للإصابة وهبوط مستواه.