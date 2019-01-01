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دوري أبطال أوروبا

ديلي آلي يقترب من العودة وتعزيز صفوف توتنهام

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Getty Images
اللاعب الدولي الإنجليزي يقترب من العودة لتعزيز صفوف السبيرز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اقترب ديلي آلي من العودة للمشاركة في مباريات فريقه توتنهام، وذلك بعد عودته للمشاركة في التدريبات بشكل منتظم.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن المشاركة مع السبيرز منذ المباراة التي فاز فيها على فولهام بثنائية مقابل هدف يوم 20 يناير.

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ولن يلحق آلي بمواجهة بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولكنه قد يلحق بمواجهة ساوثامبتون في الجولة المقبلة من البريميرليج.

وقال بوتشيتنيو المدير الفني للفريق اللندني: "ديلي آلي اقترب من العودة، قديكون معنا في مباراة ساوثامبتون يوم السبت المقبل".

وسيفتقد توتنهام لخدمات اللاعب كيران تريبير أمام أسود الفيستفاليا، والذي لم يسافر مع الفريق لألمانيا بسبب الإجهاد.

يذكر أن تريبير وآلي شاركا مع منتخب إنجلترا في تحقيق المركز الرابع في كأس العالم روسيا 2018، كأفضل إنجاز للأسود الثلاثة منذ مونديال إيطاليا 1990.

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