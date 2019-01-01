ديلي آلي يقترب من العودة وتعزيز صفوف توتنهام

اللاعب الدولي الإنجليزي يقترب من العودة لتعزيز صفوف السبيرز

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب ديلي آلي من العودة للمشاركة في مباريات فريقه توتنهام، وذلك بعد عودته للمشاركة في التدريبات بشكل منتظم.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن المشاركة مع السبيرز منذ المباراة التي فاز فيها على فولهام بثنائية مقابل هدف يوم 20 يناير.

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ولن يلحق آلي بمواجهة بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولكنه قد يلحق بمواجهة ساوثامبتون في الجولة المقبلة من البريميرليج.

وقال بوتشيتنيو المدير الفني للفريق اللندني: "ديلي آلي اقترب من العودة، قديكون معنا في مباراة ساوثامبتون يوم السبت المقبل".

وسيفتقد توتنهام لخدمات اللاعب كيران تريبير أمام أسود الفيستفاليا، والذي لم يسافر مع الفريق لألمانيا بسبب الإجهاد.

يذكر أن تريبير وآلي شاركا مع منتخب إنجلترا في تحقيق المركز الرابع في كأس العالم روسيا 2018، كأفضل إنجاز للأسود الثلاثة منذ مونديال إيطاليا 1990.