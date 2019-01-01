ديلي آلي: نأسف للخسارة ولكن لم نفقد الأمل بعد

ديلي آلي يعتذر للجماهير بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون ويؤكد قدرة توتنهام على الاستمرار بالمنافسة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ديلي آلي نجم وسط ميدان توتنهام هوتسبيرز إنه يشعر بالأسف بعد الخسارة أمام ساوثهامبتون بثنائية وتهديد مركزه الثالث.

وسقط توتنهام أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.

وعقب المباراة، صرح ديلي آلي بأنه يشعر بالأسف بعد الخسارة من ساوثهامبتون، ولكنه أكد أنه رفقة زملائه سيفكرون فيما هو آت.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد سيطرنا على المباراة وكنا أفضل في معظم أوقاتنا، ولكن المباريات لا تحسم دائمًا للطرف الأفضل، وهذه هي كرة القدم في إنجلترا تحديدًا"

وتابع: "يجب أن نستمر في العمل خلال الأسابيع المتبقية من الدوري، المشعون يستحقون منا المزيد من الجهد، علينا أن نلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية"

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يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد والذي بات يهدده بقوة.