ديلوفيو يفتح الباب أمام العودة إلى ميلان

اللاعب كان أكثر سعادة هناك على حد قوله..

أكد جيرارد ديلوفيو جناح واتفورد الإنجليزي عدم ممانعته العودة إلى ميلان الإيطالي من جديد.

وقال ديلوفيو في تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:"الكثير من المدربين تركوا بصمتهم على أدائي، ولكني كنت أكثر سعادة في ميلان".

وأضاف:"شعرت بالحب هناك واستمتعت بكرتي كثيراً، منذ لحظة وصولي قالوا ما أرادوه مني".

وأوضح:"لقد آمنوا بطريقة لعبي وكنت قادراً على مساعدة نادي عظيم وجميل، لدي تقدير خاص لميلان، لن أغلق الباب أمام العودة إليه ولكني الآن أركز مع واتفورد".

وكان الجناح الإسباني قد قضى النصف الثاني من موسم 2016-2017 في ميلان، حيث سجل 4 أهداف في 18 مشاركة.