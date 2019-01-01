الانتقالات

ديلف يغادر مانشستر سيتي متجهاً لإيفرتون بـ8 مليون إسترليني

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(C) Getty Images
بعد تقلص حظوظه في المشاركة الموسم القادم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي، من التعاقد مع فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة القادمة.

ديلف يعتبر خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا للموسم الجديد، بعد قدوم الإسباني رودري من أتلتيكو مدريد.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت اتفاق إيفرتون مع سيتي على ضم اللاعب مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا السعر المنخفض نظراً لتبقي عام واحد فقط على نهاية عقد صاحب الـ29 سنة مع سيتي.

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المدرب ماركو سيلفا يرى في لاعب الوسط الإنجليزي، إضافة كبيرة لفريقه نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في البريميرليج.

ويمتلك ديلف سجلاً جيداً على الصعيد الدولي، حيث شارك مع إنجلترا في كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

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