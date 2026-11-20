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تلقى ليفربول دفعة كبيرة في سعيه لتحقيق الاستقرار الدفاعي، بعدما فتح ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، الباب رسميًا أمام انتقال رونالد أراوخو إلى أنفيلد بشكل نهائي. وأصبح الدولي الأوروجوياني عنصرًا حيويًا في الخط الخلفي لأندوني إيراولا منذ وصوله على سبيل الإعارة في أغسطس، وساعد ليفربول على المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ديكو يؤكد خيار شراء بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني بعد انتعاش أراوخو في ميرسيسايد

برشلونة مستعد للموافقة على رحيل أراوخو بشكل نهائي فور انتهاء إعارته الممتدة لموسم كامل إلى ليفربول. وأكد المدير الرياضي ديكو أن ليفربول يملك خيار شراء بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، لكن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا لا يزال مطالبًا بالاتفاق على شروطه الشخصية قبل إتمام أي صفقة.

قبل أراوخو بتخفيض راتبه لمغادرة كامب نو في أغسطس بعدما عانى في استعادة إيقاعه في إسبانيا. وساهم اللاعب، الذي يعتمد عليه المدرب أندوني إيراولا غالبًا في مركز الظهير الأيمن، في دفع ليفربول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ثماني مباريات بالدوري شارك فيها أراوخو على الجهة اليمنى، استقبلت شباك ليفربول ستة أهداف فقط، نصفها جاء خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 عقب طرد رايان جرافنبيرخ.

مسؤول برشلونة يشيد بتأقلم قائده السابق بسلاسة

وفي حديثه لإذاعة Tot Costa الكتالونية، أعرب ديكو، صانع ألعاب تشيلسي ومنتخب البرتغال السابق، عن سعادته الشخصية برؤية قائد برشلونة السابق يستعيد مستواه في إنجلترا.

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وقال ديكو: «أعتقد [فيما يخص] رونالد أننا، أنا و(المساعد) بويان [كركيتش]، مررنا بالكثير معه خلال السنوات الأخيرة. على المستوى الشخصي، أنا سعيد من أجله. بعيدًا عن كرة القدم، نحن نعمل في برشلونة: نريد الأفضل للنادي، وعلينا أن نفوز، ونريد أفضل تشكيلة، لكن في نهاية المطاف نبقى على اطلاع ونرغب أيضًا في بناء العلاقات".

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وأضاف: «كان رونالد قائدًا في السنوات الأخيرة. لقد مر بـلحظات صعبة في النادي، لكنه مر أيضًا بلحظات سعيدة. في السنوات الأخيرة كان أحد قادة برشلونة ونجومه المحبوبين. لهذا نعود قليلًا إلى الديناميكية، فديناميكية اللعب لم تكن الأفضل بالنسبة له. هو يتخذ قراره بنفسه، ونحن نحترمه، وكذلك المدرب".

وواصل ديكو: «وبالنسبة لنا، الأهم قبل كل شيء هو رؤية لاعب تعافى، وسعيد، ويعيش ديناميكية إيجابية في مسيرته الرياضية. وإذا قرر لاحقًا البقاء هناك، فهناك خيار شراء من جانب ليفربول، لأنهم يعرفون جيدًا ما يجب عليهم فعله من عدمه، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار في الوقت المناسب».

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دفعة مالية تنتظر برشلونة إذا فعّل ليفربول البند

ورغم تقدير برشلونة لما قدمه أراوخو في كامب نو، أقر ديكو بأن بيع المدافع سيعود بالفائدة المالية على العملاق الكتالوني، شريطة أن يتوصل ليفربول إلى اتفاق مع اللاعب نفسه.

وتابع ديكو: «إذا سار كل شيء في هذا الاتجاه، وكان رونالد في حالة جيدة وسعيدًا، وقرر البقاء هناك، لأن عليهم أيضًا التفاوض معه، فالأمر لم يعد مجرد دفع قيمة البند، وسيكون ذلك جيدًا بالنسبة لنا. سنكون سعداء لأسباب عدة: لأن الأمور سارت على ما يرام، ولأن رونالد سعيد، ولأن الأمر كان جيدًا لنا، فقد ساعدنا خلال فترته في برشلونة".

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وأردف: "وفوق ذلك، واصل مسيرته الرياضية بسلاسة. بسلاسة وسعادة، لأن كرة القدم هكذا إلى حد ما. أحيانًا لا تكون الديناميكية في أفضل حالاتها، لكننا نظل نتمنى أن ينجح الشخص عندما يحين الوقت، وبالطبع إذا جاءت الأموال، فلن يكون ذلك سيئًا أيضًا، لذا سنرى. لديه موعد محدد لتفعيل الخيار، كما كان الحال معنا عندما نستقدم لاعبين معارين. بعد ذلك يمكنك محاولة التفاوض، ويمكنك العمل، والأمر سيعتمد على وضعنا، وعلى اللاعب، وعلى بعض الأمور الآن".

ليفربول أمام موعد نهائي حاسم في الصيف بشأن الصفقة النهائية

يملك ليفربول مهلة حتى موعد نهائي محدد لتفعيل بند الشراء البالغ 47 مليون جنيه إسترليني، ما يمنح إيراولا وإدارة أنفيلد ما تبقى من الموسم لتقييم مدى ثبات مستوى أراوخو. وفي حال قرر المضي قدمًا، سيتعين على ليفربول التفاوض على شروط عقد جديدة مع اللاعب الأوروجوياني، بعدما قبل براتب مخفض لإتمام انتقاله الأولي على سبيل الإعارة.

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أما بالنسبة لبرشلونة، فسيبقى الوضع مفتوحًا حتى انقضاء ذلك الموعد. وإذا رفض ليفربول تفعيل الخيار في الوقت المحدد، فلا يزال بإمكان الناديين العودة إلى طاولة المفاوضات، تبعًا لظروف برشلونة ورغبات أراوخو في نهاية الموسم.