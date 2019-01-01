ديكو: ميسي يجعل برشلونة مرشحًا للصعود أمام أي فريق

نجم فريق برشلونة السابق ديكو يؤكد أن ليونيل ميسي سيمنح فريقه أفضلية أمام مانشستر يونايتد في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرتغالي ديكو لاعب فريق برشلونة السابق على وجود أفضلية كبيرة للفريق الكتالوني في مواجهة مانشستر يونايتد بدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديكو وأكد خلالها أن السبب في أفضلية برشلونة على أي فريق يواجهه هو وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وكانت قرعة اليوم التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية قد أسفرت عن مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد.

وقال ديكو في التصريحات التي نقلها على لسانه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "عندما تمتلك ليونيل ميسي في فريقك يكون لديك أفضلية لا يمتلكها غيرك".

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وأضاف ديكو في تصريحاته المقتضبة مؤكدًا على أن برشلونة هو الأقرب للمرور لنصف النهائي: "لهذا السبب أرى أن برشلونة مرشحًا للصعود على حساب مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد لدور الـ 8 من البطولة عقب الفوز على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما عاد مانشستر يونايتد في النتيجة أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف وصعد من قلب العاصمة الفرنسية.