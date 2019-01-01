ديكو: بورتو يمكنه العودة.. وتوتي أسطورة في عالم الكرة

البرتغالي يؤمن بقدرة فريقه على التأهل لربع النهائي..

تحدث النجم البرتغالي ديكو لاعب بورتو السابق عن حظوظ فريقه في مواجهة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي.

وقال ديكو:"بورتو يعود؟ نعم، أعتقد ذلك. روما فريق عظيم وتاريخي ضم في صفوفه العديد من اللاعبين العظام على مر السنين".

وأضاف:"توتي أسطورة في عالم الكرة، لقد كان لاعباً عظيماً وشخصاً عظيماً أيضاً".

أما عن حظوظ يوفنتوس في التتويج بدوري أبطال أوروبا قال:"إذا نجحوا في مهمتهم الثلاثاء المقبل أعتقد أنهم سيظهرون قوتهم وبتلك النقطة قد يستحقوا الوصول للنهائي".

يذكر أن بورتو خسر أمام روما 2-1 ذهاباً، فيما سقط يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.