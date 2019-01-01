ديكلان رايس يؤجل فكرة الانتقال لمانشستر يونايتد

أنباء غير سعيدة للشياطين الحمر هذا الصيف



قرر ديكلان رايس لاعب وسط نادي وست هام الإنجليزي، الاستمرار لموسم آخر مع الفريق وعدم الانتقال لمانشستر يونايتد.

رايس شق طريقه مع الهامرز الموسم الماضي مع المدرب مانويل بيلجريني، وأصبح من أفضل لاعبي الوسط في البريميرليج.

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الأمر الذي جعل أولي سولشار المدير الفني ليونايتد، في التفكير بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ومع ذلك أكدت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن رايس يريد الاستمرار مع وست هام لمواصلة تطوره.

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وأوضحت أن اللاعب الشاب لا يرى نفسه جاهزاً في الوقت الحالي لاتخاذ تلك الخطوة بمسيرته.

وتمثل هذه الأنباء ضربة قوية للشياطين الحمر، وسط مساعي سولشار لتدعيم وسط فريقه، تحسباً لرحيل الفرنسي بول بوجبا.