بديل ديابي: فينورد يرد على انتقال أنيس حاج موسى للاتحاد .. وبديله المغربي "غير متاح"!

تبدو فرص انتقال مهاجم فينورد، أنيس حاج موسى، إلى الاتحاد، ضئيلة، في ظل مساعي العميد للبحث عن بديل للجناح الفرنسي موسى ديابي، فيما بات الخيار الجديد هو المغربي شمس الدين طالبي.

وأعلن باير ليفركوزن عن ضم موسى ديابي، صاحب الـ27 عامًا، بشكل نهائي، بعقد حتى صيف 2031، في صفقة تقدر بمبلغ 30 مليون يورو، وبينما كان الاتحاد ينتظر وصول بديله الجزائري إلى جدة، اليوم الخميس، خرجت تصريحات من نادي فينورد، تؤكد أنه من الصعب إتمام صفقة أنيس حاج موسى.

وفيما تستمر فترة الانتقالات في دوري روشن السعودي، حتى السادس من سبتمبر، أكد المدير الفني ديفي ريجو، أنه لا ينوي إبرام أي صفقة مع الاتحاد، موضحًا، في حديثه عبر شبكة ESPN، أن سوق الميركاتو قد أغلق في هولندا، ما يمنعه من تعويض رحيل الجناح الجزائري.

وأضاف "سوق الانتقالات أغلق، وهذا استنتاج بالغ الأهمية. لذلك نريد الآن مع فينورد أن نحافظ على عناصرنا على أرض الملعب، سأبذل كل ما بوسعي مع الإدارة للإبقاء عليه هنا".

وكان الصحفي سنكلير بيشوف، قد أوضح أن أنيس حاج موسى يريد بشدة في إتمام هذا الانتقال المربح، بل ويلوح بأن الاتفاق قد تم بين الطرفين، إلا أن ريجو لا يتفق مع ذلك، حيث قال "في وقت سابق من فترة الانتقالات هذه، قال (أنيس) إنه لا يريد الذهاب إلى السعودية، وكان هناك نادٍ أيضًا قد تقدم بعرضه آنذاك". علمًا بأن حاج موسى قد أبدى حينها رغبته في الانتقال إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى.

واستطرد "إضافة إلى ذلك، لم تبرم أي اتفاقيات على الورق، لن يكون بمقدورنا جلب بديل جدير، نريد الحفاظ على قيمتنا في أرض الملعب"، ما يعد إعلانًا نهائيًا عن عدم نية عملاق روترام في التخلي عن نجمه صاحب الـ24 عامًا، والذي يرتبط معهم بعقد حتى 2030.

ضربة قادمة من سندرلاند

وفي سياق متصل، ذكر الإعلامي كيث داوني، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، بأن الاتحاد يجري محادثات مع نادي سندرلاند، من أجل التعاقد مع الدولي المغربي شمس الدين طالبي، تحسبًا لفشل صفقة أنيس حاج موسى.

في المقابل، قال الإعلامي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، إن انتقال طالبي إلى الاتحاد غير مطروح؛ كون المغربي على رادار ناديي فنربخشه وجلطة سراي.

ولا يزال الاتحاد يواصل البحث عن جناح أيمن جديد، خاصة بعد الرفض المفاجئ من قِبل الياباني ريتسو دوان، الذي أجرى الفحوصات الطبية، قبل أن يقرر نجم آينتراخت فرانكفورت، عدم تمثيل العميد لأسباب أسرية.

بدلاء على الطاولة

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد أرجحت بأن يكون الكولومبي ياسر أسبريا، جناح جيرونا الإسباني، هو الخيار التالي في هذا المركز، في ظل وجود اهتمام كبير من الاتحاد، للتعاقد معه.

وبخلاف ذلك، فإن الاتحاد وضع أيضًا، جيني كاتامو، لاعب سبورتنج لشبونة، كخيار بديل أيضًا، بحسب رواية "عكاظ".