ديفيز: دي خيا قام بـ3 أو 4 تصديات رائعة!

اللاعب محبط بعد الخسارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى بن ديفيز ظهير أيسر توتنهام هوتسبر إحباطه عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للبريميرليج.

وقال ديفيز في تصريحاته لسكاي سبورتس:"ديفيد دي خيا قام بثلاثة أو أربعة تصديات عبقرية، ها هم يمروا في يوم آخر". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف:"الأمر محبط ولكنه لم يكن الأداء الأسوأ، اليوم فقط لم يكن يومنا".

وأوضح:"يونايتد كان منظماً بشكل جيد، وحاولوا اللعب على المرتدة وربما كان اللعب مفتوحاً في بعض الأوقات".

وتابع:"لقد خلقنا الكثير من الفرص وكنا نحاول الحصول على أي شيء يمكننا الحصول عليه".

يذكر أن يونايتد قد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث.