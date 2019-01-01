ديفيد لويز: أرسنال يستطيع منافسة ليفربول على لقب الدوري

تعرف على تصريحات ديفيد لويز حول المنافسة في البريميرليج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ديفيد لويز، قلب دفاع أرسنال، أنّ فريقه قادر على منافسة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

أرسنال يحتل المركز الثالث في البريميرليج بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال لويز في تصريحات لقناة NBC: "بالنسبة لي، لو أن أي فريق شارك في الدوري الإنجليزي أو أي بطولة أخرى فعليه المنافسة على حصدها للنهاية".

وواصل: "أود الفوز بالألقاب مع أرسنال وتطوير نفسي والتأقلم على أسلوب اللعب بما يتناسب مع أفكار المدرب. أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك سويًا".

وتمنى البرازيلي سقوط ليفربول أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد حتى يستطيع الجانرز تقليل الفارق مع المتصدر حينما يواجه شيفيلد يونايتد.

واختتم: "بالطبع أود سقوط المنافسين والفوز بالمباريات المقبلة وخاصة في ظل عودة عدد من المصابين وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

كيران تيرني عاد من الإصابة وقد يشارك يوم الإثنين المقبل للمرة الأولى بقميص الجانرز كما بات ألكسندر لاكازيت جاهزًا للعودة إلى الملاعب.