ديفيد لويز: فيرناندو سانتوس أراد أن يعيدني للبرازيل

ديفيد لويز مدافع بنفيكا الأسبق وتشيلسي الحالي يؤكد أن بدايته مع بنفيكا كانت سيئة للغاية لدرجة أن مدربه وقتها فيرناندو سانتوس أراد إعادته للبرازيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ديفيد لويز نجم فريق تشيلسي الحالي وباريس سان جيرمان وبنفيكا السابق عن مصاعب عديدة شهدتها بداية مسيرته في أوروبا قبل سنوات.

جاء هذا في حوار صحفي مع الموقع الإلكتروني لتشيلسي وأكد خلالها أنه كاد يعود للبرازيل من جديد بسبب البداية السيئة التي عانى منها.

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وقال لويز: "في شهري الأول ببنفيكا كنت سيئًا للغاية، لم أكن حتى ألمس الكرة، وكنت منبهرًا بكل من حولي من نجوم وكل ما يأتي لذهني أن هؤلاء ألعب بهم في ألعاب كرة القدم الإلكتروني".

وأضاف: "فيرناندو سانتوس المدير الفني الحالي للبرتغال ولبنفيكا وقتها جاء لي وسألني عن الذي أفعله، وقال لي أنني ليس بلاعب كرة قدم وأنه علي أن أعود للبرازيل".

في ذلك الوقت تعرض أحد نجوم دفاع بنفيكا للإصابة وظن ديفيد لويز أن فرصته قد جاءت للمشاركة فأخبر الجميع أنه سيكون متواجدًا في المباراة المقبلة.

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وأكمل لويز: "لقد كنت سعيدًا للغاية ففرصتي جاءت ، أخبرت الجميع لكنهم لم يشاهدونني، فالمدرب أشرك لاعب وسط ملعب كمدافع بدلًا من الدفع بي، حزنت وقتها للغاية".

وأردف: "في مباراة باريس سان جيرمان التالية علمت أن لاعب الوسط الذي شارك بدلًا مني أصيب، وتصورت أنني سأبدأ المباراة لكنه بدأها مصابًا وشعرت بالإحباط لكنني شاركت في النهاية لأنه لم يستطع أن يكمل المباراة وتسببت في هدف لباريس سان جيرمان، لم أستطع سوى أن أتخيل سانتوس وهو يرسلني للبرازيل في اليوم التالي".

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جدير بالذكر أن ديفيد لويز كان قد لعب 130 مباراة بقميص فريق بنفيكا في كل البطولات قبل أن ينتقل لتشيلسي في 2011 مقابل 23 مليون جنيه استرليني.