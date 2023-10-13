أسطورة أولد ترافورد يفتح قلبه بشأن المستقبل

تطرق أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام إلى ملف إمكانية استحواذ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني على ملكية نادي مانشستر يونايتد، وهي القضية التي تدور حول أولد ترافورد منذ فترة ليست بالقليلة.

وكان الاستحواذ قاب قوسين أو أدنى في الصيف الماضي، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد عرقلت إتمام هذه الصفقة.

وقال بيكهام في تصريحات لشبكة "إن بي سي": "لا يوجد اتزان في هذا الأمر ولا في النادي، أنا أدعم عملية الاستحواذ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بيكهام عاد ليؤكد أنه "لا يرتبط بأي علاقة بإتمام هذا الاستحواذ القطري على مانشستر يونايتد" رغم ورود تقارير تفيد بالعكس.

وأضاف بيكهام: "إنه الوقت الصائب لعمل هذا الاستحواذ، لقد كنت قريبًا في أوقات عديدة من قطر بسبب علاقتي بباريس سان جيرمان، ولكن الآن لا توجد نقاشات بيننا حول الأمر".