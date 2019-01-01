ألابا يكشف سر صداقته الكبيرة مع ريبيري

ديفيد ألابا ظهير فريق بايرن ميونخ يوضح كيف بدأت صداقته مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري ويشيد بطريقة تعامله معه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب النمساوي الدولي ديفيد ألابا ظهير فريق بايرن ميونخ عن سعادته الغامرة بالصداقة التي تجمعه بالفرنسي فرانك ريبيري جناح الفريق البافاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "TZ" وأكد خلالها أن الفريق يستفيد بشكل واضح من تلك الصداقة.

وقال ألابا عن بداية صداقته بريبيري: "لقد اعتد أن أعيش في المدرسة الداخلية، وكان تدريبي الأول مع الفريق الكبير عندما كان عمري 16 عام فقط".

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وأضاف: "وجدت نفسي في غرفة تغيير الملابس متوترًا للغاية، يمكنكم أن تتخيلوا لأي مدى، بعد ذلك رأيت فرانك ريبيري أمامي".

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وأكمل: "بد ذلك بأسبوع اختارني في فريقه خلال التدريبات وتناولنا الغداء معًا وتكرر الأمر بعدها بأسبوعين، لقد ظهر من البداية أننا نتفاهم بشكل جيد ولدينا نفس الأفكار حول كرة القدم".

جدير بالذكر أن الموسم الجاري سيكون الأخير لريبيري على الأرجح في صفوف بايرن ميونخ بحسب ما أكد اللاعب وأكدت إدارة النادي في أكثر من مناسبة.