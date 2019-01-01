ديفيدز: الوصول لنهائي أبطال أوروبا سيجعل رونالدو الأفضل

لاعب يوفنتوس السابق يمني نفسه بالحصول على ذات الإذنين الموسم المقبل

فيسبوك تويتر بلال محمد

يتمنى ادجار ديفيدز لاعب يوفنتوس السابق، أن ينهي فريق السيدة العجوز هاجس تحقيق دوري أبطال أوروبا، وأن يكون الوقت قد حان لتحقيق البطولة في ظل التدعيمات القوية.

وفشل يوفنتوس في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الأخيرة، إذ خرج من دور ربع النهائي على يد أياكس الهولندي بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال ديفيدز في تصريحات صحفية: "آمل أن يصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل الموسم القادم".

وواصل: "أصبح الفوز ببطولة دوري الأبطال، هاجساً بالنسبة للسيدة العجوزة، عندما تحاول أن تكون دائماً الأفضل فستوجد بعض الهواجس".

ويعتقد الهولندي الدولي السابق، أنه لا يجب المبالغة حول مواطنه دي ليخت، حيث قال: "لقد لعب موسماً واحداً فقط في قمة مستواه أعتقد أنه لا يجب أن نبالغ في تقييمه".

وارتبط اسم دي ليخت بالانتقال، إلى السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من نادي أياكس، لتدعيم خط الدفاع للفريق الإيطالي.

السيدات والسادة



رحبوا معنا بأبطال العالم للسيدات 🥇🏆👏#FIFAWWC pic.twitter.com/rVeMHBXMiK — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

الجدير بالذكر ان يوفنتوس يستعد للموسم الجديد، بالتعاقد مع العديد من اللاعبين على رأسهم أدريان رابيو وآرون رامسي، بالإضافة إلى عودة المخضرم بوفون من جديد.