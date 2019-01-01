ديفريل: ينعتونني بالمغربي الحقير وأنا في الأساس من جزر مارتينيك

جريجوري ديفريل لاعب فريق روما المعار لصفوف سامبدوريا يرد على حملات العنصرية الجارية في ملاعب كرة القدم بالأسابيع الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي جريجوري ديفريل نجم روما المعار لسامبدوريا عن غضبه الكبير من حالات العنصرية المنتشرة في الملاعب الإيطالية بالفترة الأخيرة والتي طالته هو شخصيًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يحاول ألا يهتم كثيرًا بما يدور في مثل تلك الحالات، وحمل من خلاله الخطأ لبونوتشي خلال تصريحاته حول حالة مويس كين.

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وقال ديفريل "حملة إنتر ضد العنصرية بعد واقعة كوليبالي كانت رائعة، لكن علينا أن نعلم ذلك للجماهير وللمجتمع بشكل عام وأكثر شمولًا".

وأضاف: "هناك حلولًا عديدة، منها إيقاف المباريات، لكن لا يجب أن نستخدم ذلك بكثرة، فالأغبياء قد يستغلون ذلك بشكل أو بآخر".

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وأكمل: "كلما بونوتشي فاجئتني كما أنني لم أشعر بالمفاجأة من قبل أبدًا، لكنه أوضح كل شيء فيما بعد ولا أحب التعليق على أمور لا تهمني شخصيًا".

وأختتم تصريحاته: "بعض الاهانات التي تصل لي يقولون لي أنني مغربي حقير، لا أهتم بتلك الأمور حقًا لأن والدي في الأساس من جزر مارتينيك".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تصاعد كبير في عدد حوادث العنصرية في الملاعب حول العالم وبالأخص في الملاعب الإيطالية.